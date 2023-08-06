أكد خفر السواحل الإيطالي في بيان له، انتشال ثلاث جثث، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وامرأة حامل، ولا يزال 30 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق قاربين للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 57 شخصًا وفقًا للمنظمات غير الحكومية العاملة في الجزيرة، أنجبت إحدى الناجيات على الفور طفلاً بعد أن تم إنقاذها.

وأضاف خفر السواحل أن القاربين غادرا مدينة صفاقس التونسية قبل عدة أيام.

وساهم في هذه المأساة البحر الهائج بما فيها أمواج ارتفاعها أربعة أمتار.

وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل 91964 شخصًا عن طريق القوارب حتى 4 من شهر أغسطس من هذا العام، أي أكثر من ضعف العدد بنفس التاريخ من عام 2022 وأكثر من ثلاثة أضعاف من عام 2021.