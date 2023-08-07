بعد تصاعد هجمات أوكرانيا بشكل متزايد على البنية التحتية الروسية، تحدثت مذيعة CNN، روزماري تشيرش، مع الخبيرة الأمنية ماريا أفديفا التي شرحت الاستراتيجية وراء هذه الهجمات.

قالت أفديفا: "إذا نظرنا إلى مدن مثل خاركيف أو خيرسون التي تقع على بعد 10 أميال من الحدود الروسية، فإن روسيا تهاجم هذه المدن من الأراضي المحتلة أو من أراضي روسيا نفسها".

وأضافت: "إن الطريقة الوحيدة لإيقاف روسيا، لأنه لا توجد طريقة لاعتراض هذه الصواريخ، هي مهاجمة مواقع الإطلاق الموجودة على أراضي روسيا".

وأشارت إلى أن الهدف الآخر هو "قطع طرق الإمداد الروسية وكذلك مستودعات الذخيرة الروسية التي تُستخدم للقوات الروسية لإعادة الإمداد وتوجيه هجماتها على أراضي أوكرانيا".