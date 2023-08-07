قام عمال في كييف بتثبيت رمح أوكرانيا الوطني على تمثال تذكاري رمزي يصور "الوطن الأم"، الأحد. وتم بناء التمثال الفولاذي الذي يبلغ طوله 62 مترًا لمحاربة في عام 1981 خلال العصر السوفيتي.

وتمسك المحاربة بدرع كان عليه شعار النبالة للكتلة السوفيتية السابقة، لكن تم استبدال ذلك الآن.

وبحسب ناحت الرمح، أوليسكي بيرهامينتشييك، فـ"يمكن للناس معرفة أنه رمح من كل الجوانب. إنه ليس صغيرًا جدًا ولا كبيرًا جدًا، ليس سميكًا جدًا ولا نحيلًا جدًا. إنه "المتوسط الذهبي". رغم ذلك، فإن الرمح ليس عاديًا، فهو يترك انطباعًا دائمًا وهو رمزنا الوطني، رمز نصرنا".

ويأتي تحرك كييف في استبدال الرمز كمحاولة لإزالة ذكريات للاتحاد السوفيتي السابق، الأمر الذي زادت منه أوكرانيا منذ الغزو الروسي.