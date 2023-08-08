تم القبض على ما يقرب من 100 شخص في الولايات المتحدة وأستراليا فيما يتعلق بشبكة مزعومة للاعتداء الجنسي على الأطفال، وشاركت الشرطة الفيدرالية الأسترالية صورًا تُظهر ما قالت إنها "أجهزة حاسوب من المشتبه بهم".

وقال المحققون إن عمليتهم المشتركة أدت إلى توجيه عشرات من لوائح الاتهام والإدانات.

يأتي ذلك بعد عامين من إطلاق النار على اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتلهما أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش لمبرمج كمبيوتر يشتبه في حيازته مواد إباحية للأطفال.

وقالت السلطات إن المشتبه بهم يديرون شبكة معقدة للغاية من نظير إلى نظير، حيث تتم مشاركة مواد الاعتداء على الأطفال على شبكة الإنترنت السوداء.