أطلقت وزارة الدفاع الروسية قمرًا صناعيًا عسكريًا جديدًا في المدار، الاثنين، فيما يُعتقد أن روسيا تريد بذلك أن تراقب الحرب الدائرة في أوكرانيا من الفضاء.

ويأتي ذلك قبل أيام فقط من استعداد البلاد لإطلاق مسبار "لونا 25"، أول مركبة هبوط على سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عامًا.

يُعادل نظام الملاحة وتحديد المواقع في روسيا، نظام "غاليليو" في الاتحاد الأوروبي ونظام تحديد المواقع الجغرافية "GPS" الأمريكي.

تقول وكالة الفضاء الروسية إن المسبار القمري سيقضي عامًا على سطح القمر للبحث عن الجليد بالقرب من قطبه الجنوبي.