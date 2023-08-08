بعد أسابيع من الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا، يعطي المسؤولون الغربيون بشكل متزايد تقييمات واقعية “مخيبة للآمال” حول قدرة القوات الأوكرانية على استعادة أراض ذات أهمية كبيرة، كما أفاد جيم شيوتو من شبكة CNN.

ويؤكد أحد كبار المسؤولين الأمريكيين أن الهجوم المضاد يسير بشكل أصعب وأبطأ مما كان يتوقعه أي شخص.

ويعود سبب صعوبة وتباطؤ التقدم بالهجوم إلى عدة عوامل مؤثرة، منها أن الخطوط الدفاعية الروسية يصعب اختراقها، لكونها متعددة الطبقات، ومٌغطاة بعشرات الآلاف من الألغام، وقد تكبد الجيش الأوكراني خسائر فيها أثناء محاولة اختراقه.

ومن بين الأسباب أيضًا قصر مدة التدريب القوات الأوكرانية الذي كان ممكنًا لبعض هذه الوحدات الأوكرانية، لاسيما أنها تلقت أنظمة أسلحة غربية متطورة جديدة، مثل دبابة ليوبارد الألمانية وغيرها من الأسلحة والعتاد.