تقوم فرق الإنقاذ في منطقة دونيتسك الأوكرانية بالبحث عن ناجين بعد أن أسفرت ضربات صاروخية روسية عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة أكثر من 80 آخرين.

قال رئيس البلدة إن صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر" ضربا منطقة على بعد حوالي 30 ميلاً من الجبهة الشرقية، بفارق 37 دقيقة، مساء الإثنين.

كان من بين الجرحى عشرات من ضباط الشرطة وفرق الإنقاذ، وأطفال أيضًا. كما قُتل نائب رئيس خدمة الطوارئ الحكومية في منطقة دونيتسك.

من جانبها، نفت روسيا استهداف مناطق مدنية قائلة، الثلاثاء، إنها قصفت مركز قيادة عسكري أوكراني في بوكروفسك.