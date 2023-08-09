حصلت CNN على نظرة حصرية داخل لدينا وصول حصري داخل الخنادق من خلال مشاهد شاركها الجيش الأوكراني مع مراسل شبكتنا، نك باتون والش، الموجود هناك.

وأعطت المشاهد لمحة عن أوضاع الحرب جنوبي البلاد وفكرة عن العمل الشاق - ولكنه مهم - لوحدة الجندي الأوكراني، فياتيسلاف، التي كلّفت بجمع جثث قتلى كلا الجانبين.

مهمة هذه الوحدة شاقة، فبينما تركز القوات هناك على البقاء على قيد الحياة والاحتماء، يجب أن يحمل فياتيسلاف وفريقه هذا العبء الثقيل لكنه مهم إلى الطريق، حيث يمكنهم بعد ذلك أن يجلبوا خاتمة لأسرهم الحزينة، والحصول على فرصة دفتهم ووداعهم.

عمل لم يرغب أي شخص في القيام به فعلًا، حيث يكونون مكشوفين في العراء مع تهديد تعرضهم للقصف.