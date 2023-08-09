زيلينسكي: الهجوم المضاد "صعب".. ومحلل عسكري يوضح ما تحتاجه أوكرانيا

تحدثت مذيعة CNN، ليندا كينكيد، مع المحلل العسكري العقيد سيدريك لايتون، حول ما تحتاجه أوكرانيا لتكثيف هجومها المضاد.

وقال لايتون في المقابلة: "بالتأكيد الصواريخ طويلة المدى مثل "أتاكمز"، نظام الصواريخ التكتيكي للجيش، سيكون ذلك إضافة كبيرة جدًا للقدرات الأوكرانية. وأعتقد أنه سيمنحهم مدى أطول وسيسمح لهم بضرب الأهداف الروسية من أماكن أبعد نوعًا ما عن الخطوط الأمامية مما يمكنهم فعله حاليًا".

وأضاف أن الأوكرانيين بحاجة إلى "المزيد من الأسلحة غير التقليدية، بعضها ينتجونها بأنفسهم مثل المسيرات البحرية التي تمكنوا من تصنيعها واستخدامها بشكل كبير في البحر الأسود... وأشياء أخرى من الغرب".

وأشار إلى أن المسيّرات كانت "مفيدة بشكل لا يصدق، إنها لم تطرد روسيا من الحرب، لكن لها بالتأكيد تأثير على السكان المحليين من الناحية النفسية، خاصة في موسكو ومناطق أخرى حيث شهدوا بالفعل ما فعلته هذه المسيّرات".