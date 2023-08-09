يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جاك تيشيرا، رجل الحرس الوطني الجوي المتهم بتسريب وثائق سرية من لوزارة الدفاع الأمريكية، شارك المعلومات أيضًا مع شخص يعيش في بلد أجنبي.

ويُذكر أن تيشيرا البالغ من العمر 21 عامًا، هو عضو في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس. ويأتي اعتقاله بعد بحث سريع من قبل الحكومة الأمريكية عن هوية المسرب الذي نشر وثائق سرية على منصة وسائط اجتماعية شائعة لدى هواة ألعاب الفيديو.

وتم تحديد هوية تيشيرا لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك تايمز، قبل إلقاء القبض عليه حيث تم نشر مجموعة من الوثائق السرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".