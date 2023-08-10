يقول الصليب الأحمر إن 41 شخصًا، من بينهم العديد من الأطفال، لقوا حتفهم في غرق قارب بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بينما نجا منها أربعة أشخاص فقط من أصل 45 كانوا على متن ذلك القارب بعدما غادر ميناء صفاقس التونسي أواخر الأسبوع الماضي.

هؤلاء الناجين الأربعة، ورد أنهم ثلاثة رجال وامرأة والذين ربما أصيبوا بصدمة إلى حد ما بعد هذه التجربة المرعبة.

وتعتبر جزيرة لامبيدوزا نقطة تجمع رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر في تلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسط.

وتقول السلطات إن هذا وضع مستمر، لاسيما في فصل الصيف حيث تكون المياه أكثر هدوءًا إلى حد ما في البحر الأبيض المتوسط، وهو الوقت الذي يميل فيه الناس إلى محاولة القيام بهذا العبور الخطير للغاية.

وقد وصل ما يقرب من 94 ألف شخص إلى شواطئ إيطاليا حتى تاريخ التاسع من أغسطس هذا العام.

يأتي المهاجرون من جميع أنواع الأماكن، منهم من يأتي من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من الشرق الأوسط، حيث يعتبر ثالث أكبر عدد من المهاجرين الداخلين إلى الأراضي الإيطالية من مصر.

وفي تقرير بن ويدمان من CNN المزيد من التفاصيل.