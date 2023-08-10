حصل تحقيق المحامي الخاص في دونالد ترامب على مذكرة تفتيش لحساب الرئيس السابق على “X”، المعروف سابقًا باسم تويتر، قًا لملف قضائي تم الكشف عنه مؤخرًا.

وبحسب إيلي هونيغ، كبير المحللين القانونيين في CNN، فإن المدعين العامين لا يريدون التغريدات فقط، "فهذه متوفرة علنًا ويمكنك الحصول عليها عن طريق طلب استدعاء فقط، إنها طريقة أسهل"، مؤكدًا أن "حقيقة أنهم ذهبوا وحصلوا على مذكرة تفتيش فإن هذا يكشف لي بأن المدعين العامين يبحثون عن المزيد".

وتابع هونيغ بالقول: "يمكن أن يتضمن ذلك مسودات تغريدات لم يتم نشرها، وهذا يستند على عدة أشياء. أولًا، أعلم من خبرتي الخاصة أن المدعين العامين يريدون إلقاء نظرة على مسودات رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية عادة لأنك قد تحصل على بعض المعلومات القيّمة على الحالة الذهنية للشخص".

وأردف قائلًا: "ثانيًا، إذا نظرت إلى تقرير لجنة أحداث 6 يناير، فهناك إشارات عديدة فيه لمسودات مذكرات ومسودات وثائق لأنه، مجددًا، قد تكشف الكثير حقًا فيما يتعلق بالحالة الذهنية للشخص".