تسببت موجة من الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء روسيا في إثارة قلق المواطنين في البلاد.

في إحدى المقاطع، يمكن رؤية النوافذ تتساقط من المباني بعدما هز انفجار منطقة روسية، ووثقت إحدى السكان ما حدث لمتجر خياطة دمره الانفجار، وأشارت إلى احتمال أن تكون إحدى صديقاتها قد رصدت طائرة بدون طيار قبل لحظات من الانفجار.

في الخارج، اكتشف مراسل محلي ما يبدو أنها قذيفة مدفعية على الأرض، رغم أن الانفجار يُنظر إليه رسميًا على أنه حادث صناعي في مصنع للألعاب النارية.

ينفي المسؤولون الروس التخريب، أو أن ذلك مصنع عسكري حساس يصنع معدات بصرية، مثل نظارات الرؤية الليلية - لحرب روسيا.

ومع ذلك، ووسط تصاعد الهجمات في الداخل، فإن لدى الروس سبب وجيه للشعور بالتوتر، حيث كان شهر أغسطس محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص، مع ارتفاع الضربات صغيرة النطاق بطائرات الدرون على المدن الروسية، بما في ذلك العاصمة.

كما كان هناك ما لا يقل عن 20 عملية إحراق متعمدة على مراكز التجنيد العسكري في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد دليل حقيقي على أن الانفجار الأخير للمصنع كان أكثر من مجرد خرق سلامة مدمر كما يدعي المسؤولون. ولكن مع تزايد الشعور بتأثير الحرب الآن في الداخل، فقد ترك ذلك العديد من الروس في حالة توتر.