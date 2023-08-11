رصدت كاميرا CNN المشهد بمنطقة لاهاينا في هاواي، والتي تعرضت لدمار هائل في جزيرة ماوي بسبب حرائق الغابات في المدينة.

وتظهر مقاطع الفيديو الدمار، صفًا وراء صف، من المنازل و المتاجر المتفحمة.

كما تظهر مقاطع من طائرة درون في لاهاينا منطقة تطل على الماء، وكل ما يمكن رؤيته في الفيديو لمسافات طويلة هو المباني والمتاجر المحترقة.

الفيديو يعطي منظورًا واسعًا لما يمر به الناس هناك، وسبب إخبار السلطات الأفراد بمحاولة الابتعاد عن هذه المنطقة تحديدًا. ورغم أن ماوي لا تزال مفتوحة وقيد التشغيل، إلا أن منطقة لاهاينا ليست كذلك.