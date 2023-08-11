أبلغت أوكرانيا عن وجود قتال عنيف ولكن هناك القليل من التحرك في الجنوب حيث تمضي قُدمًا في هجومها المضاد.

يشرح المحلل الدفاعي ستيوارت كروفورد الصعوبات في المناورات الأخيرة التي تواجه القوات الأوكرانية مع كيم برونهوبر من CNN.

حيث أكد كروفورد أن القوات المسلحة الأوكرانية، ليست قوية بما فيه الكفاية بعد في هجومها الحالي، بينما القوات الروسية كانت لديها الكثير من الوقت لتحضير دفاعاتها.

في حين أن الدفاعات الروسية الجاهزة يبلغ عُمقها في بعض الأماكن 30 كيلومترًا، وهي تستلزم عملية حرب هائلة وصعبة لخرق تلك الدفاعات.

ويضيف كروفورد أنه وبمجرد أن يمهد المهندسون طريقًا عبر حقل الألغام وتطيهره، فإن الروس لديهم القدرة على نقل الألغام عن بُعد إلى الخطوط الواقعة خلف المهندسين تماما.