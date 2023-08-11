تقوم الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية بالبحث عن شابة مطلوبة لمهاجمتها امرأتين في مترو أنفاق مدينة نيويورك.

بدأ الأمر بالتلميح بسخرية والضحك على فتاة وعائلتها من أصول آسيوية كن جالسات مقابل مراهقات.

ولكن اتخذ الأمر منحى عنيفًا عندما اكتشفت إحداهن أنه يتم تصويرها من قبل إحدى ركاب المترو.

هاجمت الفتاة المراهقة امرأة آسيوية ليست من العائلة نفسها، كانت توثق الحادثة بكاميرا هاتفها وضربتها وألقتها أرضًا وبدأت في لكمها، ولكن سرعان ما تدخلت الفتاة من العائلة وقامت بدفع المراهقة بعيدًا، لتتعرض هي الأخرى للهجوم من المراهقة.

وفي تقرير جون دياس مراسل محطة CBS 2 News الإخبارية المزيد حول كيفية رد فعل الضحايا.