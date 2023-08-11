"شكل تهديدًا لحياة" بايدن.. شاهد مصير أمريكي أثناء محاولة اعتقاله

قام كريغ روبرتسون وهو رجل من ولاية يوتا الأمريكية بنشر صور لترسانة أسلحة من ضمنها قناصة من طراز “إم 24” على صفحته في موقع فيسبوك وقد قام أيضًا بتوجيه تهديدات ضد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه والذين قاموا بزيارة له قبل عدة شهور للسبب نفسه حيث قام بتهديدهم.

وتم إطلاق النار على الرجل وقُتل على يد عملاء خاصين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يحاولون اعتقاله في منزله بزعم أنه كان يوجه تهديدات ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل رحلة له إلى ولاية يوتا نفسها.

وضعت باقة من الزهور خارج منزل كريغ روبرتسون البالغ من العمر 75 عامًا، وهو من مدينة بروفو الأمريكية والذي قتل صباح الأربعاء برصاص عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، تصفه عائلته بأنه “رجل طيب وكريم“.

ويقول فرانك مونتويا جونيور وهو وكيل خاص متقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن التهديدات التي أطلقها روبرتسون على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر شيوعًا.