مشهد يثير الرعب.. فيديو يُظهر لحظة استهداف صاروخ روسي لفندق أوكراني

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من عشرة آخرين بعد أن أصاب صاروخ روسي فندقًا في مدينة زاباروجيا الأوكرانية.

كان الفندق يستضيف معسكرًا نهاريًا للأطفال في ذلك اليوم.

وقد استهدف الصاروخان الفندق يوم الخميس بعد ساعة فقط من مغادرة الأطفال.

وأعلن مسؤول روسي أن جميع الفنادق في المدينة ستكون أهدافا، قائلاً إنها مليئة بالجنود الأوكرانيين.

في حين تمكنت أوكرانيا من إسقاط واحد فقط من أربعة صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بينما أصاب الثالث هدفًا آخر كان منشأة تدريب على طائرات F-16.

وفي تقرير نيك باتون والش مراسل CNN المزيد من التفاصيل.