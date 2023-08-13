فيديو يظهر اللحظات الأولى لهجوم صاروخي استهدف جسر كيرتش في القرم

أظهرت لقطات مشاهد غير عادية التقطت حول جسر كيرتش، بعد تعرضه لهجوم صاروخي على ما يبدو، والجسر يعتبر الرابط المستقل الوحيد الذي يمتد من البر الرئيسي الروسي إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وأعلنت السلطات الروسية إسقاط 3 صواريخ على الأقل فوق الجسر، وكتب رئيس شبه جزيرة القرم المُعين من قبل روسيا سيرغي أكسيونوف، في تيليغرام، السبت: “تم إسقاط صاروخ آخر للعدو فوق مضيق كيرتش. شكرًا لقوات الدفاع الجوي لدينا على مهنيتهم العالية ويقظتهم!”

وقال أكسيونوف في وقت سابق، أنه تم إسقاط صاروخين أوكرانيين في مضيق كيرتش، السبت.