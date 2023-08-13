تكثف أوكرانيا حملتها القمعية على الفساد المشتبه به في التجنيد العسكري، حيث أقال الرئيس زيلينسكي، الجمعة، جميع رؤساء مراكز التجنيد الإقليمية في جميع المجالات، واتهمهم باستخدام وظائفهم للتربح بينما هم في حالة حرب.

قالت إحدى الناشطات في مجال مكافحة الفساد، تيتيانا شيفتشوك، إن هذه الخطوة لم تكن تتعلق فقط بالمشتبه بهم، ولكن أيضًا بالأوكرانيين العاديين.

وأضافت: "يعتبر الفساد خيانة من قبل العديد من الأوكرانيين، خاصة في زمن الحرب. لذا فإن أي مزاعم بالفساد تأتي على أنها محبطة للناس وهناك غضب كبير لكل خبر عن حالة فساد".

وأشارت إلى أنه لهذا السبب من المهم للغاية بالنسبة للرئيس زيلينسكي "محاربة الفساد لمجرد جعل نظامهم يعمل بشكل صحيح، وأيضًا ليبين للناس أن الحكومة تقوم بعملها".