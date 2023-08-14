شارك العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، الأداة التي يعتقد أنها "ثورية" في الحرب بأوكرانيا وشرح الأسباب التي تدفعه إلى ذلك الاعتقاد.

وقال لايتون إن الطائرات بدون طيار "واحدة من أكثر جوانب هذه الحرب ثورية. كل حرب أضيفت إليها شيئًا مختلفًا. في هذه الحالة تحديدًا، طائرات بدون طيار من هذا القبيل".

وتابع بقول: "يمكن إطلاقها بسهولة باليد ويمكن التقاط إشارات بها ويمكن التقاط الصور والقيام بجميع أنواع الأمور المختلفة، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتوصيل الأسلحة".

وأشار لايتون إلى "قدرة الأوكرانيين على الذهاب إلى البحر الأسود باستخدام مسيرات بحرية لمهاجمة القواعد البحرية الروسية في هذا المكان، بالإضافة إلى جسر كيرتش هنا. وهذه الجسور هنا. كل هذه عرضة لهجمات الطائرات بدون طيار. سواء كانت طائرات بدون طيار جوية أو مسيرات بحرية، بالاعتماد على مكان الهدف".

وأنهى لايتون تعليقه بالقول: "لذا فإن الطائرات بدون طيار مهمة وستقوم بإعداد المرحلة للفصل التالي من هذه الحرب، وكذلك النزاعات اللاحقة التي ستظهر في المستقبل"، مؤكدًا أن "حقيقة أنها (الدرون) غير مأهولة بالبشر أمر مهم حقًا، لأن أوكرانيا لديها تباين حقيقي في عدد السكان مقارنة بروسيا. إنهم بحاجة إلى العديد من المنصات غير المأهولة التي يمكنهم استخدامها لتحقيق تأثير مضاعف للقوة".