أخبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مذيعة CNN، إيرين بورنيت، عن تجربتها بتناول طبق يحتوي على "الفطر السحري" خلال رحلة لها إلى الصين.

وقالت يلين لمذيعة CNN: "ذهبت مع هذه المجموعة الكبيرة من الناس، والشخص الذي رتب عشاءنا طلب لنا. كان هناك طبق مشروم شهي، ولم أكن على دراية بأن هذا الفطر يحتوي على مواد هلوسة. علمت ذلك لاحقًا، يمكنني أن أخبرك ذلك".

وتابعت بالقول: "كنت أقرأ إنه إن كان الفطر مطبوخا بطريقة جيدة - وأنا متأكدة بأنه كان كذلك في هذا المطعم الجيد - فلن يكون لها تأثير. لكننا جميعًا استمتعنا بطبق الفطر في المطعم ولم يشعر أي منا بآثار سلبية من تناوله"، حسبما قالت.