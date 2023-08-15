تحدث جون دين، مستشار البيت الأبيض السابق لنيكسون، مع مذيعة CNN كايتلين كولينز، حول لائحة الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأكثر من عشرة آخرين لدورهم في التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وقال دين إن الاتهامات التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق "أكبر من ووترغيت يا كايت، إنه ببعد آخر كليًا، ويصل إلى أساسات الديمقراطية".

وتابع بالقول: "أساء نيكسون استخدام بعض القوى، وتجاوز سلطته عندما لم يكن يجب عليه فعل ذلك، لكنه لم يعارض أساسات البلاد".

وأردف دين قائلًا: "في حين أن ترامب أراد البقاء في منصبه وأراد استخدام جيورجيا وإساءة استخدامها كجزء من تلك الخطة، لذا فإن هذا الأمر مختلف جدًا وأكثر خطورة وإثارة للقلق"، على حد تعبيره.