من المقرر أن تستخدم محامية مقاطعة فالتون الطموحة أداة قانونية ضد الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، والتي لم يواجهها سابقًا: "تهم احتيال" (Racketeering).

يقول خبراء القانون إن المحامية فاني ويليس قد تطبق قانون "ريكو" لملاحقة ترامب ومساعديه فيما يتعلق بجهودهم لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 في جورجيا.

تم تصميم قانون "ريكو" الخاص بجورجيا تيمنًا بالنسخة الفيدرالية. ترمز "ريكو" إلى "المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز"، قانون تم توقيعه من قبل ريتشارد نيكسون في عام 1970.

إيلي هونيغ، المحلل القانوني في CNN والنائب العام السابق، فإن "الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات تعني بشكل أساسي أن لديك مجموعة من الأفراد المنظمين ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معًا. لا يتعين عليك بالضرورة إظهار أن كل فرد كان جزءًا من كل جريمة، وإنما أن هذا كان في الأساس مصدر قلق جنائي جار".

تم استخدام نظام "ريكو" بنجاح في التخلص من شخصيات عصابات معروفة جيدًا مثل جون غوتي و”فات" توني ساليرنو وغيرهما من قادة أكبر خمس عائلات مافيا في نيويورك.



وبحسب ريناتو ماريوتي، المدعي الفيدرالي السابق، فـ"يمكن محاكمة رؤساء العصابات وغيرهم في الجريمة المنظمة على جرائم لم يرتكبوها شخصيًا، لأنهم كانوا جزءًا من منظمة إجرامية كانت ترتكب الجرائم على أساس منتظم".

كما تم استخدام "ريكو" أيضًا لمقاضاة أعضاء عصابة الدراجات النارية "هيلز آنجيلز".

كانت فاني ويليس نفسها من أنصار "ريكو"، حيث يقول البروفيسور مورغان كلاود من كلية الحقوق بجامعة إيموري، إن ويليس "كانت مبدعة للغاية، وقد نجحت هي وفريقها في استخدام هذا النظام في الماضي".

استخدمت ويليس قانون "ريكو" للإدعاء بأن مغني الراب الحائز على جائزة غرامي، "يونغ ثوغ"، وعدد كبير من زملائه جزء من عصابة إجرامية. لقد دفع ببرائته ولم تنتقل القضية بعد إلى المحاكمة.

وقبل عقد من الزمان تقريبًا، استخدمت ويليس "ريكو" في قضية فساد كاسحة - والتي شملت مدارس أتلانتا العامة.

وفي العام الماضي - دافعت ويليس عن استخدامها لـ "ريكو"، قائلة: "السبب في أنني معجبة بـ"ريكو"هو أن المحلفين أذكياء جدًا كما أعتقد. يريدون معرفة القصة كاملة، يريدون معرفة ما حدث. "ريكو" أداة تسمح لمكتب المدعي العام وسلطات إنفاذ القانون برواية القصة كاملة".

لكن أحد المحللين يحذر من المخاطر التي قد تتحملها ويليس في توجيه اتهامات "ريكو" ضد ترامب.