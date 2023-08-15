أظهرت مشاهد درامية التقطها أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية لحظة صعود القوات الروسية على متن السفينة في البحر الأسود، وأمرت الطاقم بالجلوس على سطح السفينة بينما تفتشها القوات الروسية.

وقبل لحظات من ذلك، كانت هناك طلقات تحذيرية من سفينة الدورية البحرية الروسية "فاسيلي بيكوف"، مما أجبرت سفينة الشحن على التوقف.

وهذه المرة الأولى التي تطلق فيها البحرية الروسية الطلقات التحذيرية على الشحن الدولي منذ انسحابها من صفقة حبوب بوساطة الأمم المتحدة الشهر الماضي.

قال المسؤولون الروس إنهم يعتبرون الآن جميع عمليات الشحن في البحر الأسود تحمل أسلحة محتملة إلى أوكرانيا.