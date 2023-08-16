تم اتهام 19 شخصًا في لائحة ضخمة من 98 صفحة تتضمن 41 تهمة جنائية، حيث فصلت المدعي العام فاني ويليس في هذه اللائحة 161 فعلًا سريًا اقترفه المدعى عليهم كما يزعم.

المدعى عليه الذي يواجه التهم الأكبر دونالد ترامب ورودي جولياني، فكل منهما يواجه 13 تهمة، وهذا العدد يجعل مجموع التهم الجنائية التي يواجهها ترامب يساوي 91.

91 تهمة في 4 لوائح اتهام مختلفة في 4 أشهر. لائحة لأموال الإسكات واثنتان تحت المحقق الخاص جاك سميث، وهذه اللائحة الآن في جورجيا.

هذا ينقلنا إلى الرقم 17، فكما كتب ستيفن كولينسون من CNN، ففي غضون 17 شهرًا، قد يرفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب يده اليمنى كالرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وقد يؤدي القسم بحفظ وحماية والدفاع عن الدستور الذي اتهم بالتخطيط لخرقه.