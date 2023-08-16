تتحدث ندى بشير مراسلة CNN عن هجوم الطائرات بدون طيار الروسية على أوديسا وتبحث فيما إذا كانت روسيا ستصنع قريبًا نسختها المحلية من طائرة “شاهد” الإيرانية بدون طيار.

في الوقت الذي يحقق الهجوم الأوكراني المضاد مكاسب بطيئة وتدريجية، تزعم كييف أن قواتها تعزز مواقعها وقام باستعادة السيطرة على قرية جنوبية شرقية في منطقة دونيتسك.

وتتهم أوكرانيا مرة أخرى روسيا بشن هجمات على منشآت الطعام والبنية التحتية للموانئ بغية استعمال سياسة التجويع كسلاح.

ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، فإنهم يعتقدون أن الروس بدأوا في نشر طائرات بدون طيار منتجة محليًا على غرار طراز الطائرة الإيرانية "شاهد" بدون طيار.