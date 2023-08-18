طائرات مسيّرة تستهدف موسكو.. وروسيا تقول إن دفاعاتها أسقطتها

هجمات الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم مثل تلك التي استهدفت مركزًا للمؤتمرات في موسكو في وقت مبكر من صباح الجمعة، أصبحت سمة منتظمة للحياة في العاصمة الروسية.

وتقول السلطات إن المبنى أُصيب بالحطام عندما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار.

لكن هذه المنطقة التي تضم ناطحات سحاب حديثة ومساكن ومكاتب خاصة وحكومية، تعرضت للاستهداف مرتين على الأقل من قبل، في الشهر الماضي.

وأحدث ذلك بعض الاضطراب، فقد تم تحويل الطائرات لفترة وجيزة من مطار موسكو بعد الاستهداف الأخير، وفي وقت لاحق من اليوم، تم إخلاء مكاتب، وسط تقارير بأن ضربة أخرى بطائرة بدون طيار ربما كانت في طريقها، لكن لم تتسبب أي من الهجمات حتى الآن في أضرار جسيمة.