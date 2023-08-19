قتل 70 شخصًا.. فيديو يوثق لحظة حدوث انهيار أرضي مدمر شمال الهند

في مشهد مروع وثقته الكاميرات، شهدت مناطق في شمال الهند انهيارات أرضية مميتة عقب أيام من الأمطار الغزيرة، وقال مسؤولون إن أكثر من 70 شخصًا قتلوا حتى الآن وفقد أكثر من 12 شخصًا في ولاية “هيماشال براديش” شمال الهند.

تجري عمليات البحث والإنقاذ، منذ محاولة يائسة لتحديد مكان الناجين المدفونين تحت الوحل والحطام.

وبالنسبة لأولئك الذين كانوا محظوظين، كان الانتظار مؤلمًا.

ومع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وفقًا للتنبؤات، تظل ولاية هيماشال براديش في حالة تأهب، مما دفع الى إرسال السكان إلى مخيمات الإغاثة.

وكانت هذه الرياح الموسمية مدمرة للولاية، فمنذ بداية موسم الأمطار في يونيو، توفي 300 شخص في المنطقة.

