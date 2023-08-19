أمر مسؤولو الطوارئ بإجراء المزيد من عمليات الإجلاء في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة في أقصى غرب كندا، حيث يريدون التأكد من أن السكان يبتعدون عن حريق الغابات في ماكدوغال كريك.

وقال المسؤولون إن أي شخص لا يزال في حي روز فالي في جنوب غرب كولومبيا البريطانية يجب أن يغادر على الفور، وأضافوا أن ذلك من أجل سلامتهم وسلامة المنقذين الأوائل.

وقعت النيران على بعد أكثر من 10 أميال من العاصمة يلونايف، حيث تم إصدار أوامر لجميع السكان - البالغ عددهم 20 ألف شخص - بالخروج من المدينة في غضون الساعات القليلة القادمة.