أظهرت مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت لحظة وقوع هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص.

يأتي هذا أيضًا كتذكير آخر عن مدى حاجة الأوكرانيين العاجلة إلى دفاعات جوية أفضل مثل تقنية F-16. يُذكر أن الدنمارك، أحد الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة التي وافقت على تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة تلك الطائرات وتقنيتها، قد يبدأون هذا التدريب في الأيام الـ12 المقبلة.

تدعم الولايات المتحدة ذلك، وستدعم توريد الطائرات إلى أوكرانيا، لكن هذا قد يستغرق وقتًا طويلاً.