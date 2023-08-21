من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا هذا الأسبوع، بعد إصدار لائحة اتهامه بحقه هناك.

يوم الجمعة القادم هو الموعد النهائي الذي وضعته المدعي العام، فاني ويليس، لقيام جميع المدعى عليهم الـ19 بتسليم أنفسهم.

وأخبرت مصادر لشبكة CNN أن فريق ترامب قد اتصل بالفعل بمكتب المدعي العام، وأن هذه المحادثات تلك ستستمر في الأسبوع المقبل، على وجه التحديد بشأن شروط ظهوره واللوجستيات الخاصة بعملية استسلامه.

بعض المسؤولين، بمن فيهم عمدة فولتون بات لابوت، أكدوا على أنه سيتم التعامل مع ترامب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع أي شخص آخر، على وجه التحديد فيما يتعلق بالصمات وصور الاعتقال، ولكن من المحتمل أن يكون هذا أمرًا مستحيلًا بسبب الاحتياطات الأمنية التي يجب اتخاذها عندما يتعلق الأمر بنقل رئيس سابق للولايات المتحدة وكون بعض المدعى عليهم الآخرين شخصيات رفيعة المستوى.

لذا فمن المرجح أن عملية الحجز هذه التي تستغرق عادةً ساعات من الانتظار ستنتهي بشكل أسرع بالنسبة ترامب وبعض المدعى عليهم.

من المحتمل أيضًا - بالنظر إلى الاستدعاء وأول ظهور له في المحكمة - من الممكن ألا يضطروا حتى للظهور في المحكمة لأن بإمكان القاضي أن يختار تنفيذ ذلك بشكل افتراضي أو أن يتنازل عن حق الاستدعاء إلى المحكمة.