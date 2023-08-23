تحدث عطا الله شاه، واحد من الطلاب الذين علقوا لمدة 14 ساعة في تلفريك في باكستان، بعد إنقاذه، حول ما شعر به في تلك الأثناء قائلًا: "اعتقدت أنه كان يومي الأخير. اعتقدت أن كل شيء قد انتهى بالنسبة لي".

كان عطا الله شاه من بين 6 طلاب تم إنقاذهم مع 2 من المعلمين، الثلاثاء، من عربة تلفريك معلقة بشكل غير مستقر على ارتفاع 900 قدم في الهواء، ومقيدة بكابل منفرد.

وأشار شاه إلى أنه "عندما كانت عربة التلفريك في منتصف الطريق، انقطع حبلها، وكانت متدلية"، وشعر بالرعب.

وقال الجيش الباكستاني إن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح القوية وهناك خوف من أن تؤدي شفرات المروحية إلى زعزعة ثبات العربة.

تعاون الجيش مع فرق الإنقاذ المحلية والشرطة، وانتهت عملية الإنقاذ بنجاح بحلول الساعة 11 ليلاً.