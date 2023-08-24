انضمت لجنة خبراء إلى شبكة CNN لمناقشة موت المزعوم لرئيس مجموعة فاغنر الروسية للعسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، وذلك بعد ورود أنه كان على متن الطائرة العسكرية الخاصة التي تحطمت شمال غرب موسكو، مساء الأربعاء، وفقًا لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية.

حيث قال كريستو غروزيف، الخبير بالشأن الروسي، إن السؤال الوحيد هو لماذا حدث ذلك بهذه السرعة؟

وأضاف ليشرح ذلك بأنه حدث ذلك حتى قبل تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تدمير نفوذ بريغوجين في إفريقيا بشكل أساسي، وتدمير تأثير بريغوجين على قوات فاغنر المتبقية.

وأردف قائلًا إنه كان هناك الكثير من التصعيد بين وزارة الدفاع وبوتين والكرملين من ناحية، وبريغوجين من ناحية أخرى، حول من سيحتفظ بالسيطرة على بعض الأسواق الأكثر ربحية في أفريقيا، على مالي وعلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكان بريغوجين بالفعل في أفريقيا محاولاً الاحتفاظ بالسيطرة على مالي وعدم التنازل لوزارة الدفاع وفي طريقه للعودة من أفريقيا.

لذا في اعتقاده أن هذا التصعيد في الاهتمام بأفريقيا هو الذي عجل باتخاذ الإجراء ضد بريغوجين.