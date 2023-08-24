أظهر مقطع فيديو طائرة خاصة مرتبطة باسم يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، وهي تسقط بسرعة إلى الأرض في مقاطعة تفير الروسية، مساء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن بريغوجين كان ضمن الركاب الذين كانوا على متن تلك الطائرة.

وفيما لم يتم تأكيد كل المزاعم فإن احتمالات أسباب سقوط الطائرة لا تزال كثيرة.

ويقول العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، إنه من الممكن أن يكون سبب السقوط هو صاروخ كما حدث في حادثة الطائرة الماليزية أو أنه شيء حدث نتيجة انفجار على متن الطائرة، بواسطة قنبلة موضوعة على متنها.

ويبدوا الأمر ليس واضحًا بعد بناء على تم تداوله إلى الوقت الراهن.

ويضيف أن العناصر الأساسية في تلك الحادثة كثيرة ومنها الصراع على السلطة.