شنت القوات الأوكرانية الخاصة أكثر عملية معقدة لها حتى الآن ضد منشآت عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم المحتلة، بحسب ما أعلن مسؤولون في كييف.

ففي عملية مشتركة مع البحرية، هبطت القوات الخاصة على الشاطئ الغربي للقرم ورفعت العلم الوطني، بحسب استخبارات الدفاع الأوكرانية.

تتضمن المنطقة دفاعات جوية ومواقع لصواريخ. الفيديو الذي نشرته الاستخبارات الأوكرانية يزعم إظهار تدمير القوات لنظام روسي مضاد للطائرات.

كما نشرت استخبارات الدفاع الأوكرانية أيضًا مقطع فيديو لقوات وهي تطلق النار من زورق على طائرة روسية قرب القرم.

من جانبها، لم ترد السلطات الروسية في المنطقة على هذه المزاعم.