علق رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، على الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد القوات الروسية، قائلًا إن أوكرانيا "تشن عملية هجومية الآن وهي مستمرة من 8 أسابيع تقريبًا"، ومشيرًا إلى أنها "طريقة دموية وبطيئة وتخلف ضحايا بأعداد كبيرة"، وذلك في مقابلة حصرية له مع تلفزيون "المملكة" الأردني.

وتطرق ميلي إلى سرعة الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بأسلحة، مشيرًا إلى أن "الأوكرانيين حصلوا على ما يحتاجونه عندما احتاجوه" على حد تعبيره، في إشارة إلى حصول كييف على أنظمة مضادة للدبابات في بداية الحرب، ومؤكدًا أنهم ماضون في تسليم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا بالقول: "بالنسبة لطائرات إف-16، نحن ماضون في هذا الموضوع في الواقع. يوجد برنامج تدريبي ومن المرجح أن يتسلموا طائرات إف-16 في المستقبل غير البعيد".