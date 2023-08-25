تحقيق لـCNN للحظات الأولى بتحطم طائرة بريغوجين.. وهذا ما توصلت إليه

بدأ فريق تحقيق من CNN مفتوح المصدر، بجمع الأدلة والتحقق مع انتشار أول مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لحادثة تحطم الطائرة التي كانت تٌقل زعيم ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين وفقا لما أكدته موسكو.

وقد قال البنتاغون الخميس، إنه من المحتمل أن يكون بريغوجين قد قُتل بالفعل.

في حين لم يتم تقديم أي دليل يشير إلى تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الكرملين أو أجهزة الأمن الروسية في حادث تحطم الطائرة.

وبينما يقوم المسؤولون الأمريكيون بجمع وتقييم الأدلة والاحتمالات في كيفية حدوث الأمر، إلا أنهم يعتقدون أن الطائرة أُسقطت عمداً بهدف قتل زعيم فاغنز يفغيني بريغوجين.