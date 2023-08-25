ردت جين جوردان، عضو مجلس الشيوخ والمحامية الديمقراطية عن ولاية جورجيا، على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وصف اعتقاله في سجن مقاطعة فولتون بأنه "تجربة فظيعة".

وقالت جوردان إنها لا تعتقد أن ترامب "يفهم الأمر. انظروا، "رايس ستريت" سجن فظيع. يموت الناس هناك لأن الظروف بائسة للغاية. لذا، حقيقة أنه حصل على هذا التعامل الرائع، دخل وأمضى 20 دقيقة للدخول والخروج، وبطريقة ما، كان ذلك فظيعًا وسيئًا".

وتابعت بالقول: "الواقع هو أن الأشخاص الذين يتم حجزهم كل يوم هناك ويتم التقاط صور جنائية لهم يجب أن يكونوا داخل السجن هناك. فهذا أمر خطير للغاية. ولذا، جميع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتقاط صور لهم تحاكي الصور الجنائية للتضامن، أيًا كان السبب الذي يفعلون ذلك لأجله، ليس لديهم فهم لما يعنيه هذا الأمر حقًا".

وأشارت جوردان إلى أن ترامب "في مشكلة قانونية كبيرة. وسواء كان يعتقد أن هذا أمر سياسي وأنه يحتاج إلى تخفيف وطأته أم لا، فمن منظوري كمحامية، عليه أن يتنحى ويركز على دفاعه حقًا، لأنه يواجه ادعاءات خطيرة قد تبقيه في السجن لفترة طويلة"، مضيفة: "صورة الاعتقال هذه لن تعني أي شيء حقًا في نهاية اليوم إذا كان محبوسًا".