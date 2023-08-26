من سجن وتسميم إلى اغتيال وحوادث.. هذا هو مصير بعض أعداء بوتين

تقرير فريد بليتجن عن قائمة الروس البارزين الذين فقدوا حظوظهم في مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين وتعرضوا للتسمم أو ماتوا في ظروف غامضة.

بريغوجين هو الأحدث بين العديد من الشخصيات التي تضررت بعد وقوفها بوجه الرئيس الروسي.

أصيب عميل المخابرات الروسية السابق ألكسندر ليتفينينكو، عام 2016 بوعكة في المملكة المتحدة، وتوفي بعدها وقد تبين فيما بعد أنها نتيجة تسمم بمادة مشعة، بينما نفى الكرملين تورطه.

وتعرض العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته للتسمم بغاز الأعصاب “نوفيتشوك” في عام 2018 في لندن ومرة أخرى نفى الكرملين تورطه.

فيما أصيب المعارض الروسي أليكسي نافالني بوعكة صحية خطير أثناء رحلة داخلية. وتبين أنه نفس السم.

وقد سخر بوتين من مزاعم أن الكرملين قد يكون وراء عملية التسمم تلك.

وتوفي في السجن جنرال قبل أيام قليلة بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم بشكل غير متوقع.

ولم يعلق الكرملين على هذه القضية.

فيما وصف فلاديمير بوتين وفاة يفغيني بريغوجين بأنها مأساة، وقال إنه يثق تمامًا في أن التحقيق الروسي في الحادث المفاجئ سيكشف الحقيقة.