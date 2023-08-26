لماذا يوجد اهتمام كبير بالقطب الجنوبي للقمر؟.. رائد فضاء سابق يوضح لـCNN

تحدث رائد الفضاء المتقاعد من وكالة ناسا، ليروي تشاو، مع شبكة CNN حول سبب وجود اهتمام شديد بالقطب الجنوبي للقمر.

قال تشاو: "تكون أجزاء من القطب الجنوبي للقمر في الظل باستمرار، أي أن الشمس لا تشرق أبدًا على تلك المناطق. وبالتالي فإن الفكرة هي أنه ربما يكون هناك جليد مائي في تلك المناطق، وهو ما قد يكون مفيدًا لعدد من الأشياء المختلفة".

وأضاف: "يمكن تفكيك الجليد إلى الهيدروجين والأكسجين لصنع الوقود الدافع، وقود الصواريخ، ويمكن استخدامه لأشياء أخرى".

وأشار إلى أنه "من المحتمل أيضًا أن يكون هناك نوع من الرواسب المعدنية هناك أو تركيزات أعلى من العناصر القيمة المحتملة".