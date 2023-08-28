تحيي أوكرانيا ذكرى الطيارين الذين قتلوا في حادث تصادم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ذلك جزءًا من حفل بيانو خاص أقامته القوات الجوية الأوكرانية الأحد لتذكر الطيار المعروف بعلامة النداء "جوس" واثنين من رفاقه. لقد قُتلوا بعد اصطدام طائرتهم في الجو أثناء قيامهم بمهمة قتالية.

في هذه الأثناء في روسيا، قال عمدة موسكو إن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه المدينة.

وبحسب وسائل إعلام حكومية فقد تم إغلاق مطارين مؤقتًا وتم تعليق جميع الرحلات الجوية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وفي ساحة المعركة، تقول أوكرانيا إنها تحقق مكاسب على طول جزء رئيسي من الجبهة الجنوبية في منطقة زاباروجيا، ولا تزال في حالة هجومية في منطقة باخموت.