أمر مسؤولون مدرسة في الهند بإغلاق أبوابها بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدرسة وهي تأمر الطلاب بضرب وصفع زميل مسلم لهم، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN News18 المتعاونة مع CNN.

ولمدة 39 ثانية على الأقل، وهي مدة المقطع الصادم والمزعج للغاية، تم ضرب ذلك الصبي 3 مرات على الأقل بناءً على التوجيهات الصادرة عن المعلمة، التي كانت تجلس على كرسي بجانب الطاولة.

كان الصبي بجوارها مباشرةً، وكان هناك قرابة 10 طلاب أو أكثر يجلسون على سجادة.

نادت المعلمة على 3 منهم، واحدًا تلو الآخر، لضرب الصبي. ضربه الأول على خده، أما الثاني فصفعه على جبهته، ثم طلبت المعلمة من الثالث أن يضربه على خصره، لأن خده أصبح أحمر.

وبحسب ما قيل لشبكتنا، فإن هذه الحادثة وقعت الخميس، وهناك شكوى تم تقديمها إلى الشرطة، التي تحقق في الأمر بدورها.

من جانبها، تقول المعلمة إن مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت والذي أدى إلى غضب وطني وإدانة، تم تعديله، مشيرة إلى أنه "لم يحدث شيء من هذا القبيل. أحضر والده وطلب مني أن أرده إلى صوابه. ولأنني لا أستطيع النهوض، فكرت في أن أدع طفلًا أو اثنين ليضربوه. جعلت الأطفال يصفعونه مرة أو اثنتين".

وتابعت المعلمة بالقول: "بعد ذلك، قال عمه، الذي كان يجلس هناك ويصور مقطع فيديو، قال: هل ستفعلين هذا فقط؟ اضربيه بقوة أكبر. وفكرت: إلى أي مدى يمكنك ضرب طفل؟ لا يمكنك ضرب طفل بقوة. لقد كان يقول هذا، وهذا يعني أن هذه مؤامرة".