كاميرا CNN تزور منطقة تحطم طائرة بريغوجين.. وتكشف ما حل بالموقع

قام مراسل CNN ماثيو تشانس، الموجود في روسيا، بزيارة إلى الموقع الذي تحطمت فيه طائرة زعيم ومؤسس المجموعة العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، حيث تم طمس معالم الموقع من خلال جرافات.

وقد تحدث تشانس إلى بعض المواطنين الروس حول الإرث الذي تركه بريغوجين وراءه.

يقول ديمتري وهو أحد أنصار "فاغنر"، إن موت بريغوجين يؤكد نقص عدد الأشخاص الذين يفكرون في تاريخ وأهداف البلاد.

بينما تقول ماريا وهي من أنصار مجموعة فاغنر أيضًا، إن المجموعة قامت بعمل عظيم، وتعتبرهم أبطال البلد.

فيما انتقد الكرملين المزاعم القائلة بأن موت بريغوجين جاء على خلفية قيادته انقلاب عسكريًا فاشلًا في يونيو الماضي.

وفي هذا التقرير المصور المزيد من التفاصيل.