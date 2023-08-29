تحدث المحلل السياسي الروسي وكاتب الخطابات السابق لفلاديمير بوتين، عباس غالياموف، في مقابلة مع CNN، حول وفاة بريغوجين وموقف بوتين داخل روسيا في الوقت الحالي.

قال غالياموف إن من جانب نخب البيروقراطية الحاكمة، فقد تحسن موقف بوتين بشكل كبير، حيث "يرى جميع القادة العقلانيين الآن أن بوتين لا يزال قادرًا على السيطرة على الميدان، على سبيل المثال، إذا تسبب شخص ما في حدوث مشاكل، فإنه لن يعيش لفترة طويلة".

وأضاف: "لأنه خلال هذين الشهرين الماضيين منذ لحظة تمرد بريغوجين حتى وفاته، بدا أن عالم السياسة الروسية بأكمله قد اهتز، بدا أنه يمكنك أن تسبب المتاعب لبوتين وما زلت تشعر أنك على ما يرام". أما الآن، "يوضح بوتين أنه لا تعتقد أنك إذا تسببت في مشكلة، فسوف تشعر أنك على ما يرام".

وأشار إلى أن "ما فعله بوتين لا يبدو جميلاً - ليس سلوكاً نبيلًا... كان بريغوجين يتصرف في العلن، وما فعله بوتين كان كخيانة - نوع من الخيانة - فقد طعن بريغوجين في ظهره".