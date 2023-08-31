وصفت الولايات المتحدة الأمريكية تحركات روسيا بـ"المخجلة" بشأن المفاوضات الجارية حول صفقة جديدة لأسلحة مع كوريا الشمالية.

ووفقًا لمعلومات جديدة للاستخبارات الأمريكية، فإن روسيا وكوريا الشمالية تمضيان قدمًا بسرعة في المحادثات حول صفقة أسلحة محتملة.

يأتي ذلك بعد أن زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بيونغ يانغ الشهر الماضي.

وقالت ليندا توماس-غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن هذه المفاوضات انتهاك لقرارات مجلس الأمن التي وافقت عليها روسيا

ويعتقد أنه سيتم استخدام الذخيرة في أوكرانيا، رغم أن كوريا الشمالية تنفي التقارير عن صفقة أسلحة مع الروس.