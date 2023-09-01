شهدت روسيا أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على أراضيها منذ أن شنت حربها على أوكرانيا. وتعرضت ست مناطق روسية، من بينها موسكو، لهجوم في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بينما في مدينة بسكوف، بالقرب من الحدود الإستونية،

وأفادت التقارير أن عدة طائرات شحن عسكرية على الأقل تستخدم لنقل القوات والمعدات إلى منطقة الحرب تعرضت لأضرار عندما استهدفتها طائرات بدون طيار بمطار في المدينة.

وبالكاد يتم ذكر الضربات التي تشنها الطائرات بدون طيار الأوكرانية على التلفزيون الرسمي الحكومي والذي يسيطر عليه الكرملين.

ولدى ماثيو تشانس مراسل CNN بالتفاصيل.