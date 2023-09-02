يقول الجيش الأوكراني إنه يعزز الأراضي التي اكتسبها على الخطوط الأمامية الجنوبية ويحاول الآن اختراق الطبقة التالية من الدفاعات الروسية المحصنة بما في ذلك "أسنان التنين" التي يصعب اجتيازها.

ويحاول وزير الخارجية الأوكراني من طمأنة الحلفاء غير الصبورين، حول الهجوم المضاد وما تسير عليه الأمور.

إلا أنه في أثناء ذلك فقد جددت روسيا المخاوف حول استخدام القوة النووية حيث ذكرت وكالة الفضاء الروسية أنها وضعت صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات في حالة تأهب قتالي.

وفي تقرير ميليسا بيل مراسلة CNN القصة كاملة.