تشرح مراسلة CNN، سلمى عبدالعزيز، كيف أن دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كوسيط رئيسي طوال الحرب في أوكرانيا قد جلب له فوائد كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

من ناحية، كانت تركيا من أوائل الدول التي زودت أوكرانيا بمسيرات مقاتلة والتي سرعان ما أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية. وكان أردوغان صريحاً بشأن اعتقاده بضرورة إعادة شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا إلى أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، حافظ أردوغان على علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل وعزز العلاقات الاقتصادية مع روسيا طوال الصراع.

وساعد أردوغان في التفاوض على العديد من الصفقات الدبلوماسية الحاسمة، وكانت أول مبادرة تم التوصل إليها مع الأمم المتحدة في يوليو/تموز عام 2022، وهي اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود التي سمحت بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقبل الحرب، كان أردوغان يتراجع في استطلاعات الرأي في البلاد، لكن دوره في حرب أوكرانيا عزز صورته محليًا قبل انتخابات مايو التي فاز بها.