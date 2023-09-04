هل يملك منافسو دونالد ترامب أي فرصة حقيقية في هزيمته في الانتخابات التمهيدية؟ معدل شعبية الرئيس الأمريكي السابق في الاستطلاعات يزيد عن 50٪ بعد أول لائحة اتهام له في مارس، ولم يخسر أي مرشح كان في نفس مكان ترامب في صناديق الاقتراع في هذه المرحلة ترشيحه خلال عصر المراحل التمهيدية الحديث.

ولكن كان هناك مرشح واحد فقط، آل جور، في عام 2000، والذي لم يكن رئيسًا ولم يخسر أي ولاية تمهيدية واحدة على الأقل خلال عملية الترشيح.

وحتى لو أصبح ترامب في نهاية المطاف مرشح الحزب الجمهوري، فمن المحتمل أن يقوم ببعض الجهد على الأقل خلال موسم الانتخابات التمهيدية.

في الواقع، قد تكون قاعدة ترامب الانتخابية أصغر قليلاً مما قد يتخيله البعض.

سوف يتمسك أكثر من قرابة ثلث الحزب بترامب مهما حدث. هذه هي قاعدته، وقد رأينا ذلك في استطلاعات الرأي خلال الموسم التمهيدي بأكمله، ولكن هناك ربع آخر من الحزب ممن لن يدعم ترامب مهما حدث في هذه المرحلة.

إذا قمت بدمج 25% مع 37% من ناخبي المرحلة التمهيدية القابلين للإقناع. هؤلاء الأشخاص منفتحون على دعم ترامب لكنهم لم يقرروا بعد، وبهذا يكون لديك صيغة للتغلب عليه، فهذه أغلبية من أعضاء الحزب ممن لا يحبون الرئيس السابق تمامًا.

إن توحيد هذين الفصيلين خلف مرشح واحد لن يكون سهلاً، لأن حقيقة الأمر هي أن الأشخاص الذين يمكن إقناعهم يحبون ترامب، في حين أن أولئك غير المنفتحين عليه لا يحبونه ببساطة.

ولكن هناك بعض أوجه التشابه بين المجموعتين. فبينما يصف 57% من قاعدة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" على أنفسهم بأنهم "أشخاص محافظين للغاية"، فإن أولئك القابلين للإقناع وأولئك الذين لا يتقبلون ترامب هم أقل احتمالا لأن يعتبروا أنفسهم محافظين للغاية.

وفي الواقع، من بين الأشخاص الذين أجابوا على سؤال الاستطلاع هذا، قال 34% من قاعدة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" إنهم يكسبون أقل من 50 ألف دولار سنويًا، بينما من المرجح أن تكون المجموعتان الأخريان أفضل حالًا ماليًا.

يشير هذا إلى أنه إذا كان ترامب سيخسر، فمن المحتمل أن تكون نيو هامبشير، ولاية الغرانيت، أفضل مكان للبدء، والتي تعتبر الأكثر اعتدالًا والأغنى بين ولايات المرحلة التمهيدية.